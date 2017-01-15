بالفيديو.. شاب يدفع رفيقته من فوق هاوية ثم يبدي ابتهاجا

أظهر مقطع فيديو مثير للقلق شاباً وهو يدفع شابة من فوق سلسلة تلال، قبل أن يرفع إبهام اليد دلالة على تأكيد النجاح في الفعل مبدياً ابتهاجاً.

ولا يعرف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كان هذا الفيديو يحمل عملاً له طابع القسوة، أم أنه يُصوّر ألعاباً بهلوانية، وهو المتمنى.

وأثارت اللقطات الكثير من الاستفسارات والأسئلة حول الإنترنت، لكن لا أحد كانت عنده إجابة.

وقد ظهر الفيديو المرعب على اليوتيوب باسم "كيف تتخلص من فتاة بسرعة؟!".

وفي البداية يبدو الشاب والشابة في سواحل فرنسا وهما في غاية الابتهاج والرومانسية، حيث كانت الأيادي متشابكة على حافلة سلسلة التلال شديدة الانحدار، إلى أن يحصل الموقف الغريب.

كما أبقاها لبضع الوقت على الحافة وهي تطل بابتسامة تبدو بريئة، وكأنه يريد أن يلتقط صورة لها، أو شيء ما غير مفهوم. ثم تسقط بفعل الدفع ويسمع صوتها وهي تصرخ بعد أن اصطدمت بالصخور المعشوشبة في الأسفل.