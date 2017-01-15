شاهد كيف صفعت امرأة موظفة المطار بعد أن فاتتها الطائرة

قامت راكبة غاضبة بصفع أحد عاملات مطار "ستانستد" في لندن على وجهها، بعد أن عرفت أنها تأخرت عن رحلتها وليس بإمكانها إدراك الطائرة.

وحدث ذلك الاثنين الماضي بحسب ما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقد أظهر مقطع فيديو سجله أحد شهود العيان في موقع الحادث الواقعة، وكيف أن المرأة فاقدة الصبر صرخت في الموظفة بمكتب "ريان اير" للطيران.

ويعتقد بأنها وصلت بعد أن أغلقت بوابة الدخول للطائرة، وهذا يعني أنها فقدت رحلتها.

وقد كانت المرأة السمراء الشابة، تحاول الوصول إلى الطائرة المتجهة من لندن إلى أثينا.

حل الاشتباك ووصول الشرطة

ومن ثم تدخل الركاب وأفراد من الموظفين وأمروا المرأة بأن تقف بعيداً عن المكتب.

وعقب الهجوم تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادثة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم تلقوا تقريراً حول الاعتداء على موظفة في مطار "ستانستيد"، وقد وجهت الشرطة إلى المرأة اتهاماً بالاعتداء وأبعدت من المطار وحرمت من السفر.