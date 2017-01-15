طفلة في الرابعة من العمر قرأت أكثر من ألف كتاب!

إذا كنت لا تقرأ إلا القليل من الكتب، فلك أن تعرف قصة هذه الطفلة ابنة الأربع سنوات، التي استطاعت أن تقرأ حتى الآن ألف كتاب!

الطفلة واسمها داليها أرانا، حققت إلى الآن في هذه السن الصغيرة جداً، أمرين مؤثرين:

- الأول أنه في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي، أصبحت أصغر مديرة لمكتبة الكونغرس الأميركية ولمدة يوم واحد، حيث منحت هذه الفرصة تشجيعاً لها.

- والثاني يرتبط بالأول، وهو أنها أكملت فعلياً قراءة 1000 كتاب غير ناقصة، وهو شيء مذهل.

وذكر موقع BuzzFeed أن الطفلة قد بدأت تعلم القراءة قبل سن الثانية، وكان أول كتاب تقرأه بشكل كامل عبارة عن قصة مصورة بعنوان "فطيرة آن الكبيرة"، وذلك قبل شهر واحد من بلوغها عامها الثالث.

ومنذ ذلك الوقت بمتابعة والدتها حليمة، وعبر برنامج رياض الأطفال الذي يشجع على القراءة، استمرت الطفلة في القيام بمجهود خرافي لتكمل الألف كتاب بإكمالها العام الرابع من عمرها.

وقد كان هناك تحد، أي عدد من الكتب سوف تكون الطفلة قادرة على إكمالها؟!

والآن مع دخول العام الجديد بعد تجاوزها الرابعة، فقد أصبح عدد الكتب أكثر من ألف.

وقررت الأم أن تكتب لإدارة مكتبة الكونغرس لتخبرهم بما يحصل، وعبقرية ابنتها في القراءة.

وجاء ردهم بدعوة الطفلة لزيارة المكتبة، بل السماح لها بأن تكون أمينة المكتبة ليوم واحد.

وأحبت الذكية داليها التجربة وأدارت حواراً مع أمين مكتبة الكونغرس، الدكتورة كارلا هايدن، حول الكتب، وتعرفت على أقسام هذا الصرح العملاق، كما قامت بزيارة قسم الأطفال طبعاً.