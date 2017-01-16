تحذير من الخيانة والزوجة الغاضبة على طريقة تايلاند

كشف مقطع فيديو نوبة غضب هائلة اجتاحت زوجة بعد أن اكتشفت خيانة زوجها مع فتاة أخرى.

مقطع الفيديو الذي نشر على الإنترنت، السبت، شهد ضربا مبرحا وعقابا بدنيا لصديقة الزوج على يد الزوجة الثائرة بأسلوب رياضة "كيك بوكسينغ" أو ملاكمة الركل.

وتلقت الفتاة خلال المقطع القصير أكثر من 9 ركلات مباشرة في الرأس، إلى جانب الصفعات المتتالية والجذب من الشعر، دون أن تحرك ساكنا أو تحاول الدفاع عن نفسها.

الواقعة العنيفة حدثت في العاصمة التايلاندية بانكوك، واستمر الهجوم العنيف أكثر من دقيقتين خلال حفل منزلي جمع المرأة والفتاة في منزل الأخيرة.

وتدخل الأصدقاء في النهاية لتهدئة روع الفتاة المضروبة في ظل الرجفات التي انتابتها وهي مكومة على كنبة صغيرة.

المرأة التي التقطت المقطع، بلوي تابادتشام، قالت إن الزوجة لم تتمالك نفسها بعد أن اعترف الزوج بخيانتها.

وأضافت أنها بالقطع لا تقر هذا السلوك العنيف من الزوجة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتخذ أي رد فعل بعد نشر المقطع.

و"الكيك بوكسينغ" هي ملاكمة تتيح استخدام الساقين في تسديد الضربات، واللعبة مقيدة بقوانين صارمة للحفاظ على سلامة المتبارين من الإصابات والضربات الخاطئة من خلال لبس الواقيات والتجهيزات، وتحظر قوانين اللعبة الصارمة استغلال ضعف مستوى الخصم أو استخدام القوة المفرطة في إيذاء الخصم.