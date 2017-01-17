بالفيديو .. فيفي عبده توبخ شاباً تحرش بها في عزاء

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لموقف محرج خلال عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار، والذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة شرقي القاهرة.

ونشرت مواقع وصحف مصرية فيديو يظهر تحرش شاب بالفنانة الكبيرة قبل دخولها المسجد لتقديم واجب العزاء، حيث استغل التقاطها بعض الصور مع إحدى الفتيات وتحرش بها، ما دفعها للالتفات إليه وتوبيخه.

وقالت الفنانة للشاب: "ما هذا الذي تفعله؟ أنت أكيد بتهزر، يعني أنت لو عندك حالة عزاء ترضى أعمل فيك كده؟".

وخلال ثوانٍ معدودة التف أفراد أمن حول الفنانة لحمايتها حتى دخولها المسجد لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد تلقت العزاء قبل أيام من زملائها الفنانين في وفاة الفنان محمود الدسوقي زوج ابنتها الكبرى عزة مجاهد.