ترقبوا رئيسة وزراء بريطانيا على غلاف مجلة "فوغ"

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها ستظهر في عدد أبريل نيسان من مجلة الموضة الأميركية فوغ.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المصورة الأميركية آني ليبوفيتش التقطت صوراً لماي في مقر إقامة رئيسة الوزراء الرسمي في وقت سابق من الشهر الجاري، وأجرت ماي مقابلة سيتم نشرها مع الصور.

وفي حين أن رئيسة الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر، ظهرت بالنسخة البريطانية من مجلة فوغ، ستصبح ماي أول زعيمة بريطانية تظهر على النسخة الأميركية من المجلة.

وقال متحدث باسم مكتب ماي: "يمكننا أن نؤكد أنه جرى التقاط صور لرئيسة الوزراء للنشر في مجلة فوغ الأميركية".

ورئيسة الوزراء البريطانية التي تشتهر بولعها بالأحذية الجذابة من محبي المجلة منذ فترة طويلة.

وعندما سُئلت خلال مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية في 2014 عما يمكن أن تختاره كبند للرفاهية إذا وجدت نفسها معزولة على جزيرة جرداء، اختارت ماي اشتراكا مدى الحياة في مجلة فوغ.

وتعرضت ماي العام الماضي للانتقاد من وزير سابق لذوقها الباهظ في الموضة بعدما التُقطت لها صور من أجل مقابلة صحافية، وهي ترتدي سروالاً من الجلد قالت وسائل إعلام بريطانية إن كلفته 995 جنيهاً إسترلينياً (1199 دولاراً أميركياً).