هكذا استخرج الأطباء "ملعقة" طولها 14 سم من معدة جرو!

تسبب جرو في ضجة بعد أن ابتلع ملعقة طعام صغيرة بطول أكثر من 14 سم. حيث كان الكلب المسمى، ثيودور، قد انتهى للتو من تناول طعام الغداء، عندها انتزع ملعقة من طاولة بالمطبخ وابتلعها.

وكان صاحب الجرو - الذي ينتمي لنوع الكلاب المسمى لابرادور والبالغ من العمر 4 أشهر - قد شاهده وهو يبتلع الملعقة، كما وصف ذلك: "تناولها مثل الاسباغيتي".

وقام الأطباء البيطريون بتخدير الكلب لكي يقوموا باستخراج الملعقة، في حين علق الجراح ديفيد مارتن: "نحن كثيرا ما نرى حيوانات أليفة يعتقد أصحابها أن ابتلاعها لبعض الأشياء، لا يسبب لها مشكلة".

وأوضح مارتن: "غالبا فإن الأشياء التي جرى ابتلاعها من قبل الحيوان سوف تمر من دون التسبب في أي مشاكل، ولكن ليس هذا هو الحال دائما".

وقال: "ما حدث مع الجرو ثيودور وابتلاعه ملعقة لا يمكن تصديقه".

وأضاف: "ليس من طريقة أمامه لتمرير الملعقة عبر حلقات الأمعاء الغليظة، وأن نتركه من دون التدخل فهو ليس خياراً على أية حال".

كيف تصرف الأطباء؟

استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الملعقة في أحشاء الجرو، ولم يكن ذلك بالهين بحسب الأطباء إذ تطلب "بعض المناورات".

وقد نفذت العملية في عيادة بيطرية في نورويتش، بمدينة نورفولك، في ولاية فرجينيا الأميركية، وسبقها أخذ الأشعة السينية.

كما تم تمرير منظار للمعدة من خلال الفم إلى أسفل لتحديد موضع الملعقة، ومن ثم استخدمت أدوات أخرى للمساعدة في استخراجها من داخل البطن وجرها.

ولم يعانِ ثيودور أي ضرر من هذا المحنة، وبعد 30 دقيقة من إجراء العملية كان في كامل النشاط.