هل أسلمت ليندسي لوهان؟

ثارت تكهنات كثيرة خلال اليومين الماضيين عن تحول الممثلة الأميركية، ليندسي لوهان، للإسلام.

وتعود تلك التكهنات إلى قيام الممثلة بحذف كافة صورها من حساب "إنستغرام"، وتغيير لغة سيرتها الذاتية من الإنجليزية إلى العربية.

وكتبت الممثلة - البالغة من العمر 30 عاماً - عبارة "السلام عليكم" في سيرتها الذاتية، بعد حذف كافة صورها. يذكر أن عدد متابعيها على "إنستغرام" يبلغ5.7 مليون شخص.

واعتبر المتابعون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطوات التي قامت بها لوهان تعبيراً عن تحولها للإسلام.

وغردت امرأة على "تويتر": "أنا سعيدة للغاية لأن ليندسي تحولت للإسلام. ليهديها الله ويبارك فيها".

وأضاف آخر: "سمعت أن ليندسي تحولت للإسلام؟ إذا كان الخبر صحيحاً، فالحمد لله أن هداها لاتباع الطريق القويم".

ومن جانبها، لم تعلق لوهان منذ قيامها بحذف صورتها وتغيير سيرتها الذاتية على "إنستغرام".

وارتدت الممثلة الأميركية الحجاب أثناء زيارتها للاجئين السوريين في تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصرحت لصحيفة "صن" البريطانية العام الماضي بأنها "روحانية للغاية، ومنفتحة على التعليم".

والتقطت للمثلة الأميركية صور سابقة وهي تحمل "القرآن".

وقضت لوهان أخيراً عدة أشهر في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دبي.