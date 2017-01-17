آخر من مشى على القمر لن تطأ قدماه الأرض ثانية!

توفي الأميركي يوجين سيرنان، الذي كان آخر رائد فضاء مشى على القمر في العام 1972، عن 82 عاما، على ما أعلنت عائلته ووكالة الفضاء الأميركية.

وكان يوجين سيرنان قائدا لمركبة "أبولو 17" في كانون الأول/ديسمبر 1972. وكانت هذه ثالثة رحلة فضائية له وآخر رحلة أميركية مأهولة إلى القمر.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في تغريدة "نأسف لوفاة الرائد المتقاعد في الناسا جين سيرنان، وهو آخر إنسان مشى على القمر".

وجاء في بيان للعائلة نشرته الوكالة، أن رائد الفضاء والضابط السابق في البحرية الأميركية كان يعاني من مشاكل صحية منذ فترة.

وأضافت عائلته "حتى في سن 82 كان جين يحرص على تشارك رغبته في تواصل اكتشاف الإنسان للفضاء، ويشجع المسؤولين في بلادنا والشباب كذلك على عدم جعله آخر إنسان مشى على سطح القمر".

وقد توالت الإشادات به ما إن أعلنت وفاته.

وقال مركز كينيدي في تغريدة "اد استرا جين" مستخدما عبارة لاتينية معناها "حتى النجوم".

ولد سيرنان في شيكاغو عام 1934، وكان أحد 14 رائدا اختيروا للانضمام إلى ناسا عام 1963. وشارك في مهمات "جيميناي" و"أبولو".

وقد أمضى ما مجموعه 566 ساعة و15 دقيقة في الفضاء، من بينها أكثر من 73 ساعة على سطح القمر.

وغادر يوجين سيرنان البحرية والناسا في العام 1979 للانضمام إلى القطاع الخاص، وقد أصبح خصوصا معلقا تلفزيونيا للرحلات الفضائية.

وفي العام 2016 كرس له فيلم وثائقي بعنوان "آخر رجل على القمر".

وأتت وفاته بعد شهر على رحيل جون غلين، رائد الفضاء الشهير في مرحلة غزو الفضاء عن 95 عاما. وكان غلين أول أميركي يدور في مدار الأرض بعد سنة على السوفياتي يوري غاغارين.