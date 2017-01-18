ثروة طائلة تركتها زها حديد.. ولا زوج أو أولاد يرثونها

أكثر من 80 مليون دولار تركتها وراءها المهندسة المعمارية العراقية الأصل، زها حديد، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية. وأضافت أن حديد التي رحلت العام الماضي، تركت وراءها إرثاً من أصول ونقد يقارب 85 مليون دولار، دفعت 4 ملايين منها بمثابة ديون.

وأوضحت الصحيفة أن حديد التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 66 عاماً، تركت شركاتها والجزء الأكبر من ثروتها، في عهدة 4 مسؤولين تنفيذيين، على أن يتم تقسيمها على مستفيدين يضمون أفراد عائلتها ومنظمة خيرية وشركات للهندسة.

وأشارت إلى أن حديد لم تكن متزوجة عند وفاتها، ولم تنجب أبناء، ورصدت حصصاً مالية في وصيتها بقيمة 609 آلاف دولار لكل من شقيقها هيثم وابنيه حسين ورنا، أما ابنا أخيها نك وليامز وتالة فقد حصل كل منهما على 121 ألف دولار.

وتابعت: "حصل شريك زها في مجال الأعمال، باتريك شوماخر، بدوره على 609 آلاف دولار، وهو الفرد الوحيد الذي يستفيد من ثروة زها من خارج العائلة".

يذكر أن زها حديد صنفت في المرتبة الرابعة بقائمة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2013، وكانت أول سيدة تحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين.