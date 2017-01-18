قبل مغادرة البيت الأبيض بأيام.. أوباما لزوجته: أحبك

قبل ثلاثة أيام من مغادرة البيت الأبيض، احتفل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته، ميشيل أوباما، الـ53.

وقال أوباما في تغريدة له عبر "تويتر" بعد أن نشر صورة له رومانسية مع السيدة الأولى في أميركا: "إلى الفتاة القادمة من الجنوب التي لعبت دوراً لم تطلبه وجعلته خاصاً بها.. عيد ميلاد سعيد، ميشيل. أحبك".

وحصدت التغريدة أكثر من 800 ألف "لايك"، فيما تم إعادة تغريدها حوالي 275 ألف مرة.

وولدت ميشيل في 17 يناير عام 1964، وتزوجت باراك أوباما عام 1992 وأنجبت منه ابنتين هما: ماليا وساشا.

وتعد ميشيل أول سيدة أولى للولايات المتحدة الأميركية من أصول إفريقية.