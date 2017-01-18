معرض فني والرسام دب!

يحب الفنانون عادة حضور افتتاح معارضهم، لكن رسام أعمال عرضت في معرض في هلسنكي يوم الثلاثاء آثر الاستمرار في سباته الشتوي!

فالفنان صاحب الأعمال التي ظهرت في معرض تحت العنوان "لمسات قوية وناعمة" هو دب بني يزن 423 كيلوغراماً، ويدعى يوسو، ويستخدم جسمه خاصة قوائمه كفرش للرسم.

وقال باسي يانتي - هو أحد القائمين على رعايته - "نحن فقط نترك له الألوان مع بعض الألواح الخشبية والورق.. إذا طلبنا منه أن يفعل ذلك فهو لا يفعل أي شيء. يقوم بكل العمل في الوقت الذي يحدده.. عندما يكون بمفرده.. يجلس ويحرك قوائمه على الورق."

وأضاف أن يوسو، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، يفضل اللونين الأزرق والأحمر، وأشار إلى أن أنواع الألوان المستخدمة لا تشكل خطرا صحيا على الدب.

وفي أحد الأيام اكتشف القائمون على رعاية يوسو ميوله الفنية عندما كانت تجرى أعمال طلاء لبعض المنشآت بمركز كوسامو للحيوان في شمال فنلندا، حيث يعيش منذ أن أصبح يتيماً بعد ولادته.

وقال يانتي "أخذ يوسو بعض الألوان بكفيه وبدأ يرسم بعض العلامات بها. لاحظنا أنه أحب الأمر."

وجمع المركز نحو 8000 يورو (8500 دولار) من بيع 15 رسماً من صنع يوسو.

ويضم المعرض حاليا في هلسنكي 11 عملاً أصلياً وبعض النسخ المطبوعة. ويتراوح سعر العمل بين 50 و4000 يورو.

ولا تزال بعض الرسومات بها أجزاء من فراء يوسو. وسوف تستخدم الأموال التي تجمع من المعرض في عمل فيلم وثائقي عن الدببة.