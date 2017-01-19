أمل كلوني تزيد "الطين بلة".. بلباس يموه حقيقة حملها

بعد انتشار العديد من الإشاعات حول حقيقة حملها، ظهرت أمل كلوني، الثلاثاء، في دافوس السويسرية، دون أن تشفي غليل الفضوليين من متابعي أخبارها.

فقد حضرت المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين المتألقة برفقة زوجها الممثل العالمي ونجم هوليوود جورج كلوني، مأدبة عشاء أقامتها تينا براون لتكريم شخصيات نسائية مؤثرة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي المقام في دافوس.

وبحسب موقع "الديلي ميل"، فقد ارتدت تنورة مع "توب" فضفاضَين، ما ترك الجميع في حيرة من أمرهم حول حقيقة حملها بعدما كانت سرت شائعات بأنها تنتظر مولوداً.

وقد ظهرت المحامية السمراء في تنورة تصل حتى مستوى الركبة، مع قماش نصف شفاف عند الخصر، وطيات عند الجانبَين.

يشار إلى أن شائعات الحمل كانت قد انطلقت بعد ارتدائها ثوباً فضفاضاً مع طبعات الزهور خلال الترويج لوثائقي "الخوذات البيضاء" (White Helmets) في لندن الأسبوع الماضي.