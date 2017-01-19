إيفانكا ترمب أصبحت جارة لأوباما وبيتها قرب مسجد بواشنطن

إيفانكا ترمب، وزوجها Jared Kushner وأولادهما الثلاثة، يصبحون اليوم الخميس جيران سكن في واشنطن لأحد أشهر المساجد بأميركا، كما لمنزل أوباما وزوجته وابنتيه، وهو فيللا بنوها في 1928 بمساحة 762 مترا مربعا، تحتوي على 9 غرف نوم و8 حمامات، واستأجرها في إبريل الماضي بعشرين ألف دولار شهريا ممن امتلكها في 2014 بمبلغ 5 ملايين و295 ألفا، وهو Joe Lockhart السكرتير الصحافي للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

الفيللا التي بدأت عائلة أوباما تقيم فيها منذ أمس الأربعاء، عنوانها في حي Kalorama المعروف بالأرقى في واشنطن، هو 2446 Belmont Street NW القريب 4 دقائق مشيا، أو 325 مترا من سفارتي إيران وعمان، كما من أحد أكبر المساجد والمراكز الإسلامية في العالم الغربي، وهو "المركز الإسلامي في واشنطن" ومسجده الكبير، طبقا لتقرير نشرته "العربية.نت" في مايو الماضي.

المركز، وعنوانه 2551 Massachusetts Avenue NW في حي كالوراما، يضم مسجدا ومركزا ثقافيا، وتم افتتاحه في 1957 كالأكبر إسلاميا للعبادة في نصف الكرة الغربي، حيث يقصده 600 مصل لصلاة الجمعة، وصممه الإيطالي ماريو روسي، وافتتحه الرئيس الأميركي الراحل دوايت آيزنهاور، وفقا للوارد في موقعه الإلكتروني.

وتقيم ابنة ترمب قرب سفارة المكسيك أيضا

أما المنزل الذي تقيم فيها الابنة الكبرى للرئيس الأميركي المنتخب، فمن غير المعروف إذا كانت اشترته أم بالإيجار، إلا أن أحدهم اشتراه بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دولار في ديسمبر الماضي، ويقدرون إيجاره الشهري بحوالي 17 ألف دولار، وعنوانه 2449 Tracy Place NW القريب مربعين من منزل أوباما، أو 3 دقائق مشيا، على حد ما قرأت "العربية.نت" عنه بصحيفة Washingtonian الشارحة أنه من 6 غرف نوم ومساحته 638 مترا مربعا، وقريب من منزل Jeff Bezosمالك صحيفة "واشنطن بوست" ومؤسس موقع Amazon لتجارة الإلكترونيات.

وبين جيران أوباما وإيفانكا، أكثر من 10 سفارات عربية وأجنبية، منها سفارات عمان وأفغانستان واليمن وإيران، كما وسفارات 6 دول إفريقية، وأيضا سفارة المكسيك، كما يقيم في الحي من الجيران سفراء فرنسا وبريطانيا وايسلندا والبرتغال، بحسب ما يتضح من "غوغل إيرث" المشير إلى عنوان واسم كل سفارة وقربها من عنواني سكن أوباما وابنة الرئيس المنتخب.