ترمب يحل من الآن مكان أوباما.. في لندن

قبل يومين من تولي دونالد ترمب مهامه في البيت الأبيض، حل هذا الأخير من الآن مكان باراك أوباما.. في متحف مدام توسو الشهير للشمع في لندن.

ويرتدي التمثال بزة كحلية وقميصا أبيض وربطة عنق حمراء، وقد نُصِّب أمام نسخة عن المكتب البيضوي في البيت الأبيض.

وقد وضعت شارة بألوان العلم الأميركي على سترة البزة، فيما التمثال يُظهر ترمب، الذي يصبح الجمعة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، واقفا مع يديه على الحزام.

وأوضح المسؤولون في المتحف أن الخبراء استخدموا صوف القطاس، وهو نوع من المجترات المتواجدة في جبال الهملايا، لتقليد شعر الملياردير الأشقر الشهير، وقاموا بتجارب عدة من أجل التوصل إلى اللون المناسب.

وقد عُرض التمثال على الصحافة إلا أنه لن يعرض على الجمهور إلا اعتبارا من الجمعة.