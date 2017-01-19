دخل "الأرقام القياسية".. بفقاعة صابون

دخل فنان تشيكي موسوعة الأرقام القياسية الوطنية، بعدما نجح في إحاطة 275 طالباً في المرحلة الثانوية وسيارة بفقاعة صابون ضخمة.

ونجح ماتي كوديس لبضع ثوان في الإبقاء على الطلبة والسيارة داخل الفقاعة التي كانت على شكل مستطيل قاعدته 11 متراً وارتفاعه 7.5 متر.

وكان من شروط المشاركة في هذه التجربة ألا يزيد طول الطالب عن 156 سنتيمتراً. وأشرف على التجربة ممثل لموسوعة التشيك للأرقام القياسية.

ونجح كوديس في دخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية عام 2014 بحشد "أكبر عدد من الأشخاص داخل فقاعة صابون" وكان عددهم حينها 214.