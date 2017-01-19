شاهد DNA.. ظريف في كوكب آخر

في حلقة الخميس من البرنامج السياسي الساخر DNA، تحدث الإعلامي اللبناني نديم قطيش عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، متسائلاً هل يعيش معنا على نفس الكوكب؟ في إشارة إلى غرابة التصريحات التي خرجت عنه خلال مؤتمر "دافوس" فيما يتعلق بالعلاقات السعودية الإيرانية، حيث قال: "لا أرى أي أسباب تدفع إيران والسعودية إلى سياسة عدائية تجاه بعضهما البعض".

وتعجب قطيش، بطريقته الساخرة المعتادة، كيف أن الوزير الإيراني لا يرى أي أسباب تدفع للعداء بين الدولتين.

يذكر أن برنامج DNA يبث على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.