كارداشيان "تتعرض" لسرقة مجوهرات.. في فيلم "أوشنز آيت"

بعد أربعة أشهر على تعرضها للسطو المسلح في باريس، صورت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مشاهد لفيلم التشويق الكوميدي "أوشنز آيت".

والتقطت صور كارداشيان في نيويورك مرتدية فستان سهرة أبيض شفاف ومعطفا قصيرا من الفرو ومعها شقيقتها كندال جينر وهي ترتدي فستان سهرة من الدانتيل الأبيض يوم الاثنين بعد تصويرهما على ما يبدو مشاهد في محاكاة للحفل الخيري السنوي لمتحف متروبوليتان للفنون. وتظهر الشقيقتان في الفيلم كضيفتي شرف.

وقال مصدر في هوليوود إن الشقيقتين تصوران مشاهد للفيلم الذي يضم النجمات ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا.

كما شوهدت آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ" ومصمم الأزياء زاك بوزين على مقربة من مكان تصوير الفيلم الذي تردد أن قصته تدور حول عملية سرقة مجوهرات في الحفل السنوي الخيري الذي يجمع المشاهير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول قيد لصوص كارداشيان وسرقوا مجوهراتها تحت تهديد السلاح أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.

ويتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات السينما في يونيو/حزيران 2018.