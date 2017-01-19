مفاجأة.. لاعب في الدوري الإسباني مدمن شيلات

بث حساب نادي فالنسيا الإسباني باللغة العربية مقطع فيديو لنجم الفريق البلجيكي، زكريا بقالي، الذي ينحدر من أصول مغربية وهو يستمع في سيارته بنشوة إلى شيلة "سرها ياهاجسي"، وهي شيلة صاخبة ذات إيقاع راقص وحماسي للمنشد غزاي بن سحاب، ومن كلمات بدر جازي، ويتمايل عليها منتشياً ومبتسماً.

كما بث اللاعب عبر "السناب" الخاص به مقاطع شيلات أخرى تلازمه في أكثر من مكان. وكان الأمر الأكثر طرافة رقص أحد زملائه في الفريق على الإيقاع بطريقة لافتة.

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وعلق البعض ساخراً بأن "بقالي" قد يظن بأن الشيلات ما هي إلا لون "راب بدوي" وصل لإسبانيا من الخليج، فيما ربط البعض بينها وبين نجوميته في مركز الجناح، وآخرين من كارهي هذا اللون اعتبروا دخول الشيلات في أجواء الفريق الإسباني تسبب في تحقيقه فوزا وحيدا خلال 9 جولات، وتأخره في ترتيب الدوري حتى بات من الفرق المهددة بالهبوط.