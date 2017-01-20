40 صورة نادرة ومثيرة تكشف تفاصيل رحلة حياة ترمب الخاصة

يدخل دونالد ترمب، البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأميركية بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة، لينهي مرحلة من أصعب المراحل وأكثرها جدلاً في تاريخ الدولة القارة وتبدأ مراحل قد تكون من أخطر مراحل ليس أميركا وحدها بل والعالم أيضا.

"العربية.نت" تكشف من خلال أكثر من 40 صورة، أثارت الجدل، حياة الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأميركية الثري صاحب تسريحة الشعر الغريبة والشهيرة، الذي عرفه العالم بمواقفه المثيرة للجدل أيضا في عالم السياسة والاقتصاد تجاه عدد من القضايا الشائكة كالهجرة والإسلام ونظرته الخاصة للهوية الأميركية.

ونشر موقع "time" عددا من تلك الصور لترمب الذي اعتبره واحدا من الناس الأكثر شهرة في أميركا حتى قبل دخوله عالم السياسة ويصبح رئيسا لأقوى دولة في العالم حيث كان دائما من المشاهير في عالم المال والأعمال الذين تصدروا أغلفة أشهر المجلات والصحف العالمية بسبب قصصه الخاصة مع المشاهير وعلاقاته النسائية المتعددة.

وكشف الموقع عن صور نادرة في حياة ترمب الذي أصبح علامة تجارية في الكثير من المجالات التجارية مثل العقارات وشرائح اللحم والفودكا والكازينوهات، قبل أن يصبح نجم تلفزيوني بعد دخوله عالم السياسة.

ولد ترمب، الرئيس الأميركي الجديد في ضاحية كوينز في نيويورك في 14 حزيران 1946. وقام والداه بإلحاقه بكلية عسكرية عند بلوغه سن المراهقة ثم التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا، قبل أن يبدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده فرد ترمب المتخصصة في العقارات.

خاض ترمب غمار دنيا الأعمال بمفرده عام 1983، حيث بدأ بتشييد ناطحات السحاب. وشيد أول ناطحة سحاب أسماها "برج ترمب" قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه.

وكان ترمب يحب الظهور الإعلامي وعالم المشاهير، وقدم لمدة 12 عاما برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" حيث أجرى اختبارات لعدد من المرشحين للالتحاق بشركاته العملاقة، وعرفه الجميع بعبارته الشهيرة "أنت مطرود".



واجه ترمب خسائر كبيرة في التسعينات، وكاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه الأزمة والعودة مجددا قبل أن يواجه أزمة جديدة كادت تعصف بإمبراطوريته في 2005 ونجاته من الانهيار في آخر لحظة.

وتكشف الصور التي نشرها موقع "cosmopolitan "حياة ترمب الخاصة وعلاقته بالنساء حيث عرف عنه كثرة زيجاته وحبه للنساء أيضا، فقد تزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل إيفانا زلينكوفا ورزق منها بثلاثة أبناء: دونالد ترمب جونيور، إيفنكا وإيريك، قبل أن ينفصل عن زوجته عام 1992 ليتزوج مجددا في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأميركية مارلا آن مابلس بعد سنة واحدة من طلاقه. ورزق ترمب بطفلة من الممثلة أسماها تيفاني، ودام زواجه ست سنوات قبل أن ينفصل عن زوجته الثانية في 1999. وفي 2005، تزوج رجل الأعمال الأشهر في أميركا من الحسناء السلوفانية وعارضة الأزياء ميلانيا كنوس والتي رزق منها بولد اسمه بارون وليام.