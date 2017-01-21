بارون المخدرات "ال تشابو" لمحكمة أميركية: أنا بريء

دفع بارون المخدرات المكسيكي الشهير خواكين "إل تشابو" غوسمان ببراءته من التهم الرئيسية الـ17 التي وجهتها إليه السلطات القضائية الأميركية، وذلك أمام محكمة في بروكلين (نيويورك) غداة تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبدا التعب ظاهرا على إل تشابو الذي كان يرتدي بزة السجناء الزرقاء، ويتكلم بالإسبانية بصوت منخفض أمام القاضي، جيمس أورنشتاين، الذي حدد الجلسة المقبلة في الثالث من شباط/فبراير.

وتتولى الدفاع عن تاجر المخدرات جهة دفاع عينتها المحكمة، التي وفرت له أيضا خدمات ترجمة فورية.

ومن بين التهم الموجهة إلى غوسمان، إدارة أنشطة عصابة المخدرات "سينالوا" المكسيكي، التي قد يعاقب عليها وحدها بالسجن مدى الحياة في حال دِين بها.

فقد قامت هذه العصابة طوال سنوات بتهريب مئات الأطنان من المخدرات، من هيرويين وكوكايين وميثامفيتامين وماريغوانا، إلى الولايات المتحدة وتوزيعها.

وقد لفت القاضي أورنشتاين في عدة مناسبات إلى أن هذه القضية معقدة ومتشعبة جدا.

ومن بين التهم الأخرى المسندة إلى غوسمان، تهريب الممنوعات وتوزيعها وحيازة أسلحة وتبييض أموال.