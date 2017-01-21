بالصور.. ماذا فعل بوش في حفل تنصيب ترمب؟

انتشرت سلسلة من الصور الطريفة للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الأميركي الـ 45 دونالد ترمب. وتظهر الصور بوش وهو يحاول أن يغطي نفسه بغطاء من البلاستيك الشفاف ليتفادى الأمطار التي هطلت أثناء المناسبة.

وقد هطلت أمطار خفيفة على واشنطن أثناء أداء ترمب لليمين الدستورية.

وفي الوقت الذي ظهر فيه الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، غير مبالٍ بالمطر، بدا بوش منهمكاً وهو يحاول أن يحمي نفسه من المطر، ما خلف مشاهد "درامية".

وعلّق البعض على تويتر كاتباً: "الرجل الذي قاد الحرب في العراق يتغطى بكيس نايلون".

كما كتبت إحدى مناصرات هيلاري كلينتون: "في الوقت الذي بعضنا حزين اليوم فإن هناك من يتسلى باللعب مع أكياس البلاستيك".

كما انتشر عدد لا يحصى من التعليقات حول هذه المشاهد، منها الجاد ومنها الساخر.