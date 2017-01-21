شاهد DNA.. سيادة العراق بين السبهان ومسجدي

في حلقة الجمعة من البرنامج السياسي الساخر DNA، تناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش الحملة العراقية – الإيرانية ضد السفير السعودي السابق بالعراق ثامر السبهان، بدعوى "تدخله في الشؤون العراقية".

وتعجب قطيش، بطريقته الساخرة المعتادة، من السماح لإيران بالتدخل في الشؤون العراقية، بما في ذلك اعتراضها على تعيين السبهان سفيراً للمملكة في العراق، ومطالبة الحرس الثوري الإيراني بإغلاق القنصلية السعودية في أربيل.

يذكر أن برنامج DNA يبث على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.