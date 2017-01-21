هكذا نظرت ميشال أوباما إلى عائلة ترمب..

امتلأ موقع "تويتر" بمئات التغريدات للتعليق على النظرات الحادة والغريبة لسيدة أميركا الأولى، ميشال أوباما، أثناء خطاب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، الجمعة، ضمن مراسم التنصيب الرسمية.

فمع بداية اليوم، كانت وجوه أفراد عائلة أوباما تكسوها الابتسامات، بينما رحبوا بالعائلة الجديدة القادمة إلى البيت الأبيض.

إلا أنه يبدو أن الأمور سرعان ما تبدلت، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مغردين، بعد تبادل الهدايا بين ميشال والسيدة الأولى الجديدة ميلانيا ترمب.

فنشر أحد المغردين صورة ميشال أوباما، وهي تنظر تلك النظرة الغريبة، وتظهر بالصورة هيلاري كلينتون، وعلق قائلاً: "النظرة الجانبية لميشال أوباما كانت الفائزة خلال حفل التنصيب".

وكتب مغرد آخر قائلاً إن تعبيرات وجه ميشال أوباما إنما تعكس ما يشعر به معظم الأميركيين، بعد أن أصبح ترمب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، مضيفاً: "كلنا اليوم ميشال أوباما".

وامتلأ موقع "تويتر" بالتعليقات المضحكة.

فغرد أحدهم قائلاً: "من الآن فصاعداً.. عندما أكون بصحبة شخص لا أحبه، سأتذكر وجه ميشال عندما وقفت بجانب ميلانيا"، بينما وجهت مغردة أخرى الشكر لميشال، واصفة إياها بـ"الملهمة لنا جميعاً".

وكتب ثالث: "أنا لا أحبهم أيضاً ميشال.. لكنك عليك أن تضبطي وجهك".

ونشر مغرد صورة ميشال وهي تتسلم الهدية من ميلانيا، معلقاً: "ميشال تبحث عن صندوق القمامة"، في إشارة إلى أنها ستتخلص من الهدية في صندوق القمامة.

ووصفت مغردة الموقف بطريقة طريفة، حيث إن الأمر ذكرها بالعمل ضمن مجموعة أثناء إعداد بحث ما، بينما واحدة من المجموعة لم تشارك بأي شيء في البحث، إلا أنه يجب وضع اسمها ضمن المجموعة التي أنجزت العمل.

وبنهاية خطاب الرئيس الجديد ترمب، تبادل أفراد العائلتين التهاني، حيث انتهى عهد عائلة أوباما، وبدأ عهد آل ترمب.