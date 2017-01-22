شقيق زوج إيفانكا صوّت لهيلاري وشارك بمسيرة ضد ترمب

الأخ الأصغر لجارد كوشنر، زوج إيفانكا ترمب، والذي عيّنه والدها مستشاراً رفيعاً في البيت الأبيض، خرج وصديقته عارضة الأزياء Karlie Kloss عن القطيع في 8 نوفمبر الماضي، وكانا بين من صوّتوا لهيلاري كلينتون، وفوق ذلك شاركJosh Kushner في مسيرة ضخمة بواشنطن ضد الرئيس الجديد ومشاريعه ونواياه، وفق ما ذكرت مجلة New York Magazine المعززة خبرها بصورتين، تنشرهما "العربية.نت" نقلا عنها، ويبدو فيهما وسط المشاركين بالمسيرة النسائية أمس السبت.

جوش، وهو تصغير لاسم جوشوا، رجل أعمال أميركي ومستثمر، نشأ بين الجالية اليهودية في بلدة livingston بولاية نيو جيرسي، حيث ولد قبل 32 سنة، وفق الوارد بسيرته المتوافرة "أونلاين" والمتضمنة أنه مليونير تخرج في 2008 من جامعة هارفارد، ولديه مشاريعه الخاصة، كما هو شريك لأخيه في شركة أسساها باسم Cadre المتخصصة بتقديم الخدمات التكنولوجية لزبائن معينين.

ولم تشارك صديقته كارلي كروس البالغة 24 سنة بالمسيرة التي بثت صورتيه فيها جيسيكا سيدمان، المعروفة بأنها ناشرة مجلة Washingtonian الشهرية في حسابها الشخصي @jsidman بتويتر، وعنه نقلتهما "نيويورك ماغازين" بموقعها أمس السبت، قائلة في ما قرأته "العربية.نت" بالموقع، أنها كانت في نيويورك تشارك وقتها بعرض للأزياء.

ويبدو أن جوشوا متأثر بارتباط أبيه شارل كوشنر بالحزب الديمقراطي، لأنه معروف عنه تبرعه لحملتي الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلا أن الناشط سابقا بحقل العقارات في نيوجيرسي تعثر ببعض أعماله حين أدانه القضاء بـ 18 تهمة تهرب من الضرائب قبل 10 سنوات، وبسببها دخل السجن مدة، بحسب ما نشرت عنه مجلة Vanity Fair الأميركية الشهيرة.

وقد تكون مشاركة جوش بالمسيرة النسائية ضد ترمب في واشنطن، وتصويته قبلها لهيلاري كلينتون بالانتخابات، سببها شرخ حدث في عائلة صهر الرئيس الأميركي، إلى درجة أن "العربية.نت" بحثت عن صورة، ولو واحدة، يظهر فيها جوشوا إلى جانب دونالد ترمب أو ابنته ايفانكا، زوجة أخيه المالك لصحيفة New York Observer وغيرها من الشركات، ولم تجد.