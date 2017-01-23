شاهد.. مذيع كويتي يضرم النار في ضيفه!

قد يتخيل المشاهد العديد من الأفكار "الشريرة" التي يمكن لبرنامج "مقالب" أن يطبقها إلا إشعال إنسان حي! هذا ما حصل- إلى حد ما- في برنامج مقالب كوميدي قبل يومين، إذ أقدم المذيع الكويتي جاسم رجب على صب البنزبن على ضيفه مباشرة على الهواء، وإضرام النار فيه.

وتحدى جاسم في البداية ضيفه، واصفاً إياه بأنه أكثر شخص يصرخ على انستغرام، متسائلاً:" هل صراخك رجولة؟".

وفي الوقت الذي حبس فيه المشاهد أنفاسه مستعداً لرؤية نهاية مأساوية، أسرع أحد من فريق إعداد البرنامج لإطفاء الضيف.

يذكر أن الفيديو الذي نشر على يوتيوب قبل أيام قليلة، استهل بعبارة تحذيرية تلفت المشاهد إلى عدم محاولته القيام بما سيشاهده.

كما أشار المذيع إلى أن "كافة الاحتياطات قد تم أخذها قبل قيامه بإشعال الحريق في ضيفه". وأضاف أن الترتيبات اتخذت "بشكل لا يجعله يشعر بشيء، ومنها طلاء جسمه بدهان ضد الحريق، واستخدام الطفايات".

وقد لاقى رجب العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من المغردين على تويتر بمحاسبته بعد هذا المقلب المخيف والمرعب.