لماذا ترفع حملة تركية شعار "ممنوع التقبيل"؟

في خطوة لافتة، قدم المغني الشعبي أيدن أيدن في مدينة هكاري جنوب شرقي تركيا، أغنية تحمل اسم "لا تُقبلني" من أجل توعية سكان مدينته بالأمراض التي يؤدي لها التقبيل، وفي مقدمتها الانفلونزا.

ولقيت أغنية "لا تُقبلني" اهتماما كبيرا في أوساط قرية "باغيشلي" في هكاري فور غنائها، والتف كثير من الشباب والأطفال حول أيدن، مرددين وراءه كلمات الأغنية وسط أجواء ارتفعت فيها الصيحات والتصفيق.

ورفع عدد من المشاركين في الفاعلية، لوحات مكتوبا عليها: "لا تقبلني"، و "ممنوع التقبيل في قريتنا"، وأفواههم مغطاة بالكمامات.

وتبدأ كلمات الأغنية بجُمل "إياك أن تقبلني، أنا مريض فلا تقبلني، ولا تصر على ذلك فأنا مصاب بالبرد".

وتواصل الأغنية نصائحها، وتقول: "أبي وأمي لو تحبوني لا تقبلوني، قرية باغيشلي في هكاري منعت التقبيل".

وقال أيدن: "على الرغم من عدم معرفة الناس أضراره إلا أن التقبيل يُسهم بشكل كبير في انتشار عدوى الانفلونزا بيننا، ما دفعني للتفكير في تحضير أغنية لتوعية تركيا".

وأضاف: "التقبيل مشكلة يعاني منها مئات الآلاف، وهو مصدر إزعاج لكثير من رجال الأعمال والفنانين والسياسيين وكثير من الأشخاص".

ودعا أيدن الأسر التركية إلى السعي لمنع التقبيل "فيما بينهم أولا، ثم في الأماكن المزدحمة والأفراح والتجمعات العامة".

التقبيل حق مكفول للجميع

وأشار أيدن إلى أنه يعي أن التقبيل حق مكفول للجميع، وأضاف قائلا: "أحيانا نقبل الأطفال للتعبير عن حبنا، لكن هذا يساعد في نشر عدوى الانفلونزا ونزلات البرد بينهم".

من جانبه، أوضح صلاح الدين أيدن حاكم بلدة باغيشلي أن أهالي بلدته منعوا التقبيل فيما بينهم للحد من انتشار عدوى الإنفلونزا.

وقال أيدن: "أرادت قريتنا التي يعيش فيها أكثر من ألفي شخص أن تكون قدوة لسائر تركيا، لأن هذا الأمر يمس بشكل مباشر كافة أفراد شعبنا".

ودعا أيدن الشعب التركي إلى الاكتفاء بتبادل التحية بالأيدي بين الناس دون اللجوء إلى التقبيل.

والانفلونزا هي مرض معدٍ تُسببه مجموعة من الفيروسات، وتنتقل بالهواء عن طريق السعال والعطس، وتؤدي إلى كثير من أمراض الجهاز التنفسي كالالتهاب الرئوي، فضلا عن أعراض أخرى كالسعال وآلام في العضلات والإرهاق وصداع واحتقان البلعوم.