ولادة غريبة.. طفل بأربعة أرجل في الهند

أنجبت سيدة هندية ولداً ذكراً له 4 أرجل وأعضاء تناسلية ذكورية مزدوجة، وذلك في مستشفى بالهند. وولد الطفل في الساعة 4 و23 دقيقة صباح يوم السبت الماضي، لأبويه وهما كل من: Lalitamma Chennabasavaوقال الأطباء إن الولادة كانت طبيعية.

"هبة من الله"

وتبلغ الأم 23 عاما، وقد وصفت طفلها بأنه هبة من الله. وقالت إنها كانت قد رفضت حمله إلى مستشفى آخر لمزيد من العناية، ولكن بعد المشورة من العائلة ذهبت هي وابنها إلى مركز متخصص في ولاية كارناتاكا الغربية. وأوضحت أنها سوف تتقبله على ما هو عليه، مشيرة إلى أنها أنجبت ابنها الأول قبل 3 سنوات وكان بحالة طبيعية.

وقالت: "نحن فقراء لهذا فإننا لا نتحمل المزيد من التنقل بين الأطباء والمستشفيات وندفع ثمن العلاج الباهظ".

"حالته صعبة للغاية"

من جهته، قال الدكتور Virupaksha، الذي ساعد في توليد الطفل لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إنه أشار إلى الأسرة بالذهاب إلى معهد فيجاياناغارا للعلوم الطبية. وأضاف: "لقد تحدثت إلى الجراحين هناك يوم الأحد، وقالوا لي إن الطفل يمكن أن يبقى تحت الملاحظة". وأعرب عن أمله في أن يصبح الطفل معافى.

لكن الطبيب الدكتور المشرف بالمعهد قال: "نتطلع كفريق من الجراحين أن نعمل شيئا للطفل. لكن حالته صعبة للغاية بالنسبة لنا".