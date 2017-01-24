اكتشاف متحجرات لثعلب ماء عاش قبل 6 ملايين عام

عثر في الصين على متحجرات ضخمة لحيوان من نوع القضاعة أو ثعلب الماء، بحجم ذئب، عاش في حقبات ما قبل التاريخ، وهو اكتشاف يلقي الضوء على تطور هذا النوع من الثدييات.

وعثر على هذه المتحجرات في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، بحسب ما أورد تقرير نشر في العدد الأخير من مجلة "جورنال أوف سيستيماتيك باليونتولوجي"، وهي تضم جمجمة كاملة وأسناناً وفكاً وعظاماً أخرى.

وعثر علماء آثار على هذه البقايا في بئر في عام 2010، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، وتبين بعد الدراسة أن الحيوان عاش قبل ستة ملايين سنة، وكان يزن خمسين كيلوغراماً، أي أنه كان أكبر بكثير من الحجم المعروف لثعالب البحر.

ويتيح هذا الاكتشاف التعرف على نوع جديد من القضاعات وفهم العلاقة بين أنواع مختلفة من فصيلة ابن عرس أو السراعيب، بحسب المجلة.