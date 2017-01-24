سيارة تدهس طفلاً مرتين.. ويبقى حياً

يظهر فيديو صوِّر في الصين نجاة طفل صغير، ربما لم يصل عمره الثالثة بعد، من الموت، بما يشبه المعجزة.

وقد نجا الطفل بأعجوبة بعد أن كان متسطحاً على الشارع وهو يبكي على لعبة (على شكل مسدس) أخذها منه شقيقه الأكبر، فكادت تدهسه سيارة مرتين.

النجاة من السيارة في المرة الأولى

وفي التفاصل، كان الطفل يلعب مع شقيقه عندما كادت سيارة قادمة من موقف مجاور تصطدمهما. لكن السيارة مضت، وبقي المسدس مرميا في وسط الشارع، فهرع الطفلان لأخذه، وفاز به الأخ الأكبر الذي ذهب بعيدا ليترك أخاه الأصغر ينتحب في وسط الطريق وهو مستلق على الأرض.

السيارة تعود لتعبر فوق جسد الطفل

وظل الطفل مستلقياً على الإسفلت بجسمه الصغير لتأتي السيارة نفسها ذات اللون الأحمر وتعبر من فوقه في لحظة قد لا تصدق.

وانتبه السائق فجأة أنه اصطدم بشيء ما، فأوقف السيارة وخرج منها ليدرك أنه طفل.

وتجمع حشد من الناس، ومن ضمنهم والدا الطفل اللذان يديران دكانة بالشارع نفسه، في محاولة لرفع السيارة إلى الأعلى لسحب الطفل الذي كان ما زال على قيد الحياة.

نجاة الطفل.. بإصابات طفيفة

وسجلت كاميرا في المنطقة السكنية في مدينة سوينينغ، بجنوب غرب الصين، هذه المشاهد ولحظة إخراج الطفل من تحت السيارة، وكيف أن الجميع لم يصدق أن الطفل قد كتب له عمر ثان.

وقد كان من المثير للدهشة أن الطفل نجا، وما أنقذه أنه جاء في المنتصف من السيارة تماما، ولهذا لم يقع تحت الإطارات.

وتم تحريره من تحت السيارة، وأخذ إلى المستشفى، وقد أصيب ببعض الجروح الخفيفة.