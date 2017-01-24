محاكمة رجل "طويل" قاد سيارة واقفاً.. والصورة هي الحكم

من المقرر أن يخضع رجل في الـ25 من العمر للمحاكمة بعد أن قبض عليه وهو يقود سيارته ماركة فورد مكشوفة في وضعية الوقوف، أثناء عبور جسر تاين في نيوكاسل بالمملكة المتحدة.

وسيعاقب آدم أليوت بجرم القيادة الخطرة، برغم ادعائه أنه كان مسيطراً على السيارة بأفضل وضع ممكن؛ داحضاً الاتهامات بشأنه وأنه لم يكن واقفاً البتة.

وأصر محاميه نيك كارتميل أن الرجل لم يكن واقفاً وأن طوله الذي يزيد بضع بوصات عن السبع أقدام هو السبب.

وقال: "صحيح أنه كان يجلس على المقعد في وضعية مرتفعة.. لكنه لم يكن واقفاً"، مضيفاً "إنها سيارة صغيرة وهذا يجعله يبدو داخلها مثل دب عملاق".

ولم يبت القضاء بعد في الواقعة.