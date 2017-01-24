5 معلومات لا تعرفها عن أستانا.. ملتقى السلام السوري

تلفت العاصمة الكازاخية أستانا أنظار العالم اليوم، وهي العاصمة التي مازالت تحافظ على استمراريتها بالتطور والعمران بعد 19 عاماً على وجودها.

واختيرت أستانا لتكون ملتقى للسلام السوري، ومنصة تلعب دور الوسيط الدولي عبر احتضانها لقاءات المفاوضات حول سوريا مع بداية هذا العام.

العاصمة الكازاخية أستانا، أو مدينة الأراضي العذراء، تقع في آسيا الوسطى، وتعرف بمواردها الطبيعية.

كما تشتهر بناطحات السحاب العملاقة، وفيها أيضاً هرم السلام الذي يعبر عن روح التعايش بين الأديان والثقافات.

تغير اسم تلك العاصمة كثيراً على مر الزمان، إلا أن واقعها الذي لم يتغير، حيث أنشئت عام 1810 كقاعدة عسكرية للجيش الروسي، ثم ما لبثت أن ازدهرت وأصبحت مدينة عرفت باسم أكمولنسك.

وقبل 25 عاماً، وأثناء تفكك الاتحاد السوفيتي وحصول كازاخستان على الاستقلال، اختار الرئيس الحالي للبلاد نور سلطان نزارباييف أستانا لتكون العاصمة الجديدة لبلاده، واتخذت المدينة اسمها الكازاخي أكمولا. حتى عام 1997 تم نقل عاصمة كازاخستان من الما آتا الجنوبية إلى أكمولا التي تقع وسط البلاد.

وفي السنة التالية أطلق على أكمولا اسم أستانا، ويعني العاصمة في اللغة الكازاخية.

ورغم تاريخها الحديث، إلا أنها دخلت بقوة في عداد كبريات العواصم الشهيرة، حيث يتحدث عنها الجميع، خاصةً بعد تحولها لمركز سياسي واقتصادي وثقافي حين توّجت قبل 10 سنوات من اليونيسكو بلقب مدينة من أجل السلام.