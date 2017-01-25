روسية جرت عربتي ترام وزنهما 18 طناً في جو متجمد

سحبت المرأة الروسية القوية، أوكسانا كوشيليف، عربتي ترام مزدحمتين بالركاب بلغ وزنهما 18 طناً على القضبان عدة أمتار في منطقة سيبيريا شديدة البرودة في أحدث عروضها العلنية لاستعراض قوتها الخارقة.

ونفذت كوشيليف (33 عاماً) استعراضها الذي تطلب تدريباً لمدة ستة أشهر في مسقط رأسها ببلدة إيركوتسك في درجة حرارة تدنت إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت للصحافيين بعدما سحبت العربتين لمسافة خمسة أمتار تقريباً "كانت لدي بعض (شكوك) بسبب البرد. كنت آمل في 11 درجة مئوية تحت الصفر".

وكانت كوشيليف جرّت عربة ترام واحدة وطائرة هليكوبتر في عروض سابقة للقوة، لكن هذا هو عرضها الأول في الشتاء.

وارتدت كوشيليف ملابس ثقيلة وربطت جسدها بأحبال متصلة بعربتي الترام، ونفذت المحاولة وسط هتافات المتفرجين، وكان مدربها يربت على ظهرها لتشجيعها.

وقالت كوشيليف التي شاركت من قبل في مسابقة أقوى امرأة في روسيا، إن استعراضها القادم سيكون محاولة جر طائرة ركاب.