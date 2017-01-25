شاهد "ترمب" يعانق "كيم يونغ أون" في هونغ كونغ

في مشهد لا يخطر على البال، ظهر شبيه للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وهو يعانق شبيهاً لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، ويميل لتقبيله في أحد شوارع هونغ كونغ الصاخبة.

وأثار الشبيهان الدهشة وجعلا الكثيرين يضحكون بشدة عندما سارا في منطقة تسوق مزدحمة بهدف الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية الأربعاء.

وهتف شبيه كيم، وهو موسيقي أسترالي يعيش في هونغ كونغ، قائلاً "موتي يا أميركا". وظهر الشبيه الذي لم يذكر سوى اسمه الأول وهو هاوارد مرتدياً الزي الأسود الذي اشتهر به زعيم كوريا الشمالية الشاب.

وبدا شبيه ترمب وهو موسيقي أميركي يبلغ من العمر 66 عاماً ويدعى دينيس آلان متجهماً وتلقى إهانات.

واحتاج آلان إلى وقت أطول ثلاث مرات من هاوارد للاستعداد للظهور في هيئة ترمب، فقضى ساعة ونصف الساعة وهو يضع طبقة تلو الأخرى من مسحوق برتقالي على وجهه بينما كان مصفف للشعر يضبط شعره المستعار.

ومزح شبيه كيم وأثنى على تنصيب ترمب زعيما للعالم الحر قائلاً إن البلدين قد يصبحان صديقين أخيراً.

لكن شبيهي الزعيمين اتفقا، الأربعاء، على أمر واحد في هونغ كونغ وقالا للناس في الشارع "ممنوع التقاط الصور الذاتية (سيلفي)".