شاهد ماذا فعل لاعب غانا مع مدرب منتخب مصر

تداول مغردون مصريون مقطع فيديو يظهر بصق لاعب منتخب غانا "هاريسون أفول" على المدير الفني لمنتخب مصر "هيكتور كوبر"، وذلك خلال مباراة الفريقين أمس في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالغابون، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف وصعود الفريقين معا لدور الثمانية في البطولة.

وتضمن الفيديو قيام لاعب منتخب غانا بالجري حول مدرب منتخب مصر وإلقاء شيء ما عليه ثم قيام مدرب المنتخب بتنظيف ما علق به، فيما قال معلق المباراة إن لاعب غانا قام بالبصق على المدرب، مضيفاً أن "هذا تصرف غير أخلاقي".

"العربية.نت" اتصلت بأحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري المتواجد بالغابون حاليا حيث تقام البطولة فنفى صحة الواقعة؛ فيما كشف المدير الفني للمنتخب المصري فيكتور كوبر الحقيقة، حيث قال إن اللاعب الغاني لم يبصق عليه، ولكن ما حدث أنه عندما اقترب من خط التماس سدد الكرة بقوة تعبيرا عن غضبه من عدم اللحاق بالكرة فتطايرت أجزاء من نجيلة الملعب المشبعة بالمياه حوله.

وقال إن قيامه بمسح مياه النجيلة التي أصابت ملابسه ووجهه جعل البعض يعتقد أن اللاعب الدولي الغاني بصق عليه وهو ما لم يحدث.