مطعم مصري يقدم وجبات مجانية للفقراء لمدة ساعة يومياً

من الساعة الخامسة وحتى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يعج شارع أمين الرفاعي بميدان المساحة بمنطقة الدقي بالجيزة جنوب القاهرة بالعشرات الذين يصطفون أمام مطعم للكبدة والشاورما حيث يقدم المطعم ساندوتشات وشطائر الكبدة والسجق والشاورما للراغبين مجانا.

المبادرة التي قام بها ملاك وأصحاب المطعم لاقت إعجاب المصريين وعرض عدد كبير من رجال الأعمال المشاركة فيها فيما تبرعت المطربة شيرين عبد الوهاب بربع مليون جنيه "13 ألف دولار" للمطعم كما تبرع الإعلامي عمرو أديب أيضا وعرض رجل أعمال مصري التبرع بقيمة الوجبات المجانية لعدة أيام فيما عرض رجل أعمال آخر التبرع بقيمة الوجبات لفترة قد تصل لمدة عام.

محمود حسين صاحب المبادرة وأحد ملاك المطعم يكشف التفاصيل لـ"العربية.نت" قائلا إنه كان يقوم بإنشاء مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية وكان يخصص خلالها أيضا بعض الدورات المجانية وفكر في القيام بمشروع ضخم يستقطب عددا كبيرا من الشباب واتفق مع أصدقائه بعد طول بحث وعناء التفكير على إنشاء عربات كبدة متنقلة في الشوارع وأعجب بالفكرة حوالي 3 آلاف شاب وفتاة واتفق معهم على تكوين ما يشبه الشركة المساهمة بحيث يتم اختيار شاب عن كل مجموعة مكونة من 5 أشخاص يكون قائدا لمجموعته ويتولى تدبير وإدارة أموالهم ولم تستمر الفكرة لعدة أسباب أهمها خشية الشباب من ملاحقات الأجهزة الحكومية وخشية فشل المشروع وضياع أموالهم فهربوا منه ولم يتبق سوى 120 شابا وفتاة لذا اتفق معهم من جديد على افتتاح مطعم مجهز وبالفعل رحب الجميع بالفكرة وتم افتتاح المطعم في أرقى مناطق الجيزة وساهم هو بنسبة 50 %من رأسمال المشروع.

ويضيف محمود قائلا "أغلب الشباب المساهمين في المشروع يعملون بأنفسهم في تجهيز الوجبات والساندوتشات واستعنا بطباخين ماهرين لاستقطاب الزبائن، وعندما استقر الأمر ووقف المشروع على قدميه طرحت المبادرة عليهم وهي تخصيص ساعة مجانية لتقديم ساندوتشات للفقراء والمحتاجين حتى ننعم برضا الله وبركته ووافقوا جميعا بلا تردد وبدأنا التنفيذ منذ شهر ونصف وسنستمر حتى آخر العمر.

ويضيف مدير المطعم أن الذين يشرفوننا بتناول الوجبات المجانية أغلبهم من العاملين بمهن متواضعة في المنطقة والمارين في الشوارع مثل ماسحي الأحذية ومسؤولي الجراجات والباعة الجائلين والأطفال الذين يبيعون المناديل والحد الأقصى المسموح به في الوجبة الواحدة يعادل 20 جنيها مصريا وهي تكفي لشراء 6 ساندوتشات كبدة وسجق أو ساندوتشين شاورما ومعهم ساندوتش كبدة أو سجق، مضيفا أن سعر ساندوتش الشاورما يبلغ 8 جنيهات وسعر ساندوتش الكبدة 3 جنيهات والسجق 3 جنيهات.

وقال إنه قرر زيادة مدة الساعة المجانية لتصبح ساعتين يوميا منها ساعة داخل المطعم وساعة أخرى خارجه وخلال الساعة الخارجية سيقوم عمال وموظفو المطعم بالمرور بعربات محملة بالسندوتشات في الشوارع المجاورة لتوزيعها على المحتاجين والراغبين.

وأضاف أنه سيفتتح مع زملائه فرعا آخرا للمطعم في منطقة تكون ذات كثافة سكانية عالية مثل شبرا أو مدينة نصر أو الهرم وسيخصص في الفرع الجديد ساعتين مجانيتين أيضا مشيرا إلى أن طموحه هو إنشاء سلسلة فروع للمطعم في القاهرة والمحافظات ولن يتوقف عن تخصيص الساعتين المجانيتين في كافة الفروع.

وأشار محمود إلى أن كل من يعملون في المطعم مساهمون في رأس ماله ويتلقون نسبة من الأرباح بدلا من الرواتب مؤكدا أن الملكية الجماعية للمطعم تجعل الجميع يحافظ على زيادة أرباحه وزيادة إنتاجه والتنافس على تقديم وجبات تستقطب الزبائن ومعها نكتسب دعوات الذين يتناولون وجباتنا المجانية.

وعن عدد الفقراء والمحتاجين المسموح لهم بتناول الوجبات المجانية قال محمود لا يوجد حد أقصى نحن جاهزون لاستقبال أي عدد مهما كان كبيرا.