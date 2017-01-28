بالفيديو.. معلمة تفقد صوابها وتضع المسدس في وجه ترمب!

أوقفت معلمة أميركية تدعى بايل مودي عن العمل بعد أن انتشر خلال اليومين الماضيين فيديو لها وهي توجه المسدس نحو ترمب، صارخة "مت مت".

وفي التفاصيل، أن المعلمة التي تعمل في إحدى المدارس في دالاس بولاية تكساس الأميركية، وخلال الحصة عرضت فيديو على اللوح يظهر فيه ترمب متكلماً أثناء عرض كلمته بحفل التنصيب، فما كان منها إلا أن أشهرت مسدسها "المائي"، ورشت وجه الرئيس بالماء صارخة "مت".

ولم تكتف بذلك، بل عرضت الفيديو على حسابها على انستغرام، فانتشر بسرعة على مواقع التواصل، ووصلت أصداؤه إلى إدارة المدرسة التي علقت عملها، وفتحت تحقيقاً في الموضوع، لا سيما أن "هذا المشهد الغريب" تم بحضور بعض التلاميذ.

ونشرت إدارة المدرسة بيانًا قالت فيه إن المعلمة في إجازة إدارية، وإنه فتح تحقيق بما حدث".