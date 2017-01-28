بالفيديو.. رجل يبيع ابنه حتى يشتري سيارة لزوجته

اضطر رجل صيني إلى عرض ابنه الرضيع للبيع مقابل 11 ألف دولار أميركي، ليتبين أن الرجل بحاجة لهذا المبلغ من أجل إرضاء زوجته بشراء سيارة فارهة لها.

وتمكنت كاميرا مراقبة من تصوير الرجل وهو يحمل ابنه الرضيع في الشارع ويعرضه على المارة للبيع من أجل تأمين المبلغ المطلوب لشراء سيارة زوجته، فيما حصلت وسائل إعلام صينية على هذا التسجيل، إضافة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ونشروه مع قصة هذا الرجل الصيني الذي تبين بأنه يريد الطلاق من زوجته لكنها اشترطت عليه أن يشتري لها سيارة الأحلام حتى توافق على الطلاق.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام فإن الرجل كان يقف مع طفله الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر فقط في أحد شوارع مدينة "ليني" شرقي الصين، بينما كان الجو بالغ البرودة ويقترب من التجمد، فيما كان الأب يبحث عن أي مشتر محتمل يمكن أن يكون مهتماً بشراء الطفل الرضيع.

وشاهدت "العربية.نت" تسجيل الفيديو الذي يظهر فيه الرجل وهو يبيع طفله الرضيع، إلا أن التقارير الصحافية قالت إن الشرطة اعتقلت الرجل لاحقاً بعد أن وجد مشتر، واتفق معه على بيع الطفل مقابل 80 ألف ليوان (11 ألف دولار أميركي تقريباً)، فيما تبين بأن المشتري وصل إلى البائع عن طريق الإنترنت ولم يكن من المارة في الشارع.

ويظهر من الفيديو أن محاولة البيع في الشارع تمت يوم الـ12 من كانون الثاني/ يناير الحالي، كما أن عملية عرض الرضيع للبيع تمت في شارع جيني بمدينة "ليني" الصينية، فيما كان الجو بالغ البرودة، ولم يكن الطفل الرضيع يرتدي ملابس كافية لتقيه البرد، كما كان يبكي ويصرخ بسبب البرد الشديد على ما يبدو.

واعتقل رجال الشرطة الرجل واصطحبوه إلى مركز الشرطة مع الطفل خوفاً من أن يتعرض الرضيع لأي أذى، كما تبين بعد استجواب الأب أنه لم يكتفِ بعرض ابنه للبيع في الشارع وإنما أيضاً كان قد عرضه للبيع على الإنترنت.

وتبين من التحقيق أن الرجل اتفق مع زوجته على الطلاق لكنها اشترطت للموافقة على ذلك أن يشتري لها سيارة جديدة لا يمتلك ثمنها، فما كان منه إلا أن قرر بيع ابنه الرضيع لتأمين ثمن السيارة والخلاص من زوجته وابنه في آن واحد..