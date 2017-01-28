شاهد.. لماذا تلعق عجوز مقلة العين؟

تزعم معالجة روحية، وهي امرأة كبيرة في السن في الـ 80 من عمرها، قدرتها على معالجة العمى، وذلك عن طريق لعق مقل عيون المرضى.

بل تدعي أن الأهالي سوف يقومون بعد موتها بقطع لسانها للاستفادة منه في القيام بالدور نفسه الذي تقوم به هي الآن، في تسخير القوى المزعومة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية التي نشرت القصة أن العجوز تعيش في قرية بالبوسنة واسمها هافا سيليبيتش أو "هافا نانا"، وهي تدعي أنها الشخص الوحيد في العالم الذي يعالج العمى بهذا الأسلوب.

وتقول المرأة الهزيلة الجسد إنها تقوم بغسل لسانها أولا بالكحول ومن ثم تلعق مقلة العين بحثا عن أجسام صغيرة لا تكاد ترى من نشارة الخشب والفحم والمعادن والرصاص والزجاج وغيرها من مواد تقوم بإخراجها بعد أن تلتصق بلسانها، تقول إنها السبب في أمراض العين.

ويظهر فيديو ذلك حيث يقوم المريض برفع جفنه لكي يترك للعجوز أن تقوم بعملها المُدعى.

وتقول إنها تعلمت ذلك من امرأة أخرى تحمل نفس اسمها "هافا".

ثم تعقب: "لكن للأسف لا يمكن أن أورث ذلك لأي من نسلي، لأن أحفادي يشعرون بالاشمئزاز من القيام بوضع ألسنتهم في مقل الآخرين".

وأضافت: "لقد أخبرت الناس هنا بأن يقوموا بعد موتي بالاحتفاظ بلساني للقيام بالعمل نفسه بعدي".

وتقول هافا: "هناك الكثير من الناس الذين يعجز الطب الحديث عن معالجتهم حيث يأتون لي وهم يعانون من انتفاخ العينين، فأقوم بتنظيفها وإزالة البقع والتورم".

وتوضح أنها تقوم بذلك مجانا للفقراء والعاطلين عن العمل، لكن الأثرياء عليهم دفع ما يعادل عشرة يورو للعملية الواحدة.