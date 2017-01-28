شاهد.. كيف أمسك ترمب يد تيريزا ماي؟

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الجمعة، وهما يمشيان برفقة نادرة وهما بجوار بعضهما في البيت الأبيض، ممسكين بالأيادي، ما فسر على أنه إشارة إلى التقارب الذي ستكون عليه العلاقات بين البلدين، خاصة أن ترمب كان قد أشاد بخطوة "البريكست" وخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وكتبت صحيفة "ميل أونلاين" في الموقع الإلكتروني تعليقا على صورة أظهرت كيف تمسك يد ترمب بيد ماي بقوة، مقالا مطولا استعرضت فيه ما تمخضت عنه زيارة رئيسة الوزراء البريطانية، وخلصت إلى عنوان يشير إلى شعور خاص وحساس بين الطرفين يحمل آفاقا للفترة المقبلة بين البلدين.

وماي هي أول رئيس يقابل ترمب ويجري مباحثات معه منذ أن تولى حكم الولايات المتحدة في تنصيبه الرسمي يوم 20 يناير الجاري.

وكشفت ماي في مؤتمر صحافي أن ترمب قبل دعوة من الملكة لزيارة بريطانيا هو والسيدة الأولى ميلانيا في وقت لاحق من هذا العام.