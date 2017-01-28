"منجّد".. صار الأكثر أناقة في الأردن

لا تبدو هيئة علي صرصور مختلفة عن باقي زملائه حين يذهب إلى عمله في الصباح "كمنجد كنب"، ولكن الأمر يختلف في المساء، فهو المنجد الأكثر أناقة في الأردن منذ أن بدأ تصميم بدلاته قبل 3 سنوات من أقمشة الكنب والستائر يصنعها لنفسه.

كل صباح يذهب علي إلى محلّه بملابس عادية، لكنه يحضّر بدلته معه ليرتديها قبل مغادرته في المساء حيث يتجول في شوارع العاصمة الأردنية عمّان مع كلبته "جولي" ويمشي في جبل اللويبدة المكان الأكثر ارتياحا له.

يقول علي لـ"العربية.نت" إن الفكرة انطلقت من أقمشة الكنب والستائر، وحبه الشديد لحرفته، فقد اختار أن يصنع شيئا يجعله مرتبطا بها، وأن يعرف الناس ما هو عمله، من هنا قام بتصميم بدلاته من الأقمسة التي يصنع منها الستائر والكنب.

ومن خلال حرفته تعمق علي في تصميم بدلاته، يقول: "بعد عملي ألبس بدلتي وأطلع على دوار باريس في جبل اللويبدة، أمشي مع كلبتي جولي، الكل يعرفني هناك، وأتبادل الحديث معهم عن أنواع البدلات التي أصنعها".

وفي البدايات كان علي يقوم بانتقاء الأقمشة الغريبة والمميزة، والتصاميم الأغرب، وارتدى "الكوردروي" و"البيربري" و"المخمل" من ألوان متنوعة، منها الحمراء والبيضاء والزرقاء، وموديلات جريئة وحديثة مثل السبور والمقلم والمخطط والكروهات، لم يعد يرتدي سوى البدلات التي يصنعها بنفسه، وبلغ عددها حوالي 60 بدلة، حتى لقب بـ"ملك البدلات".

ولكل بدله حكاية، يقول: "قليلون هم من يرتدون بدلة بيضاء، وهي مصنوعة من الستان الكامل، أما البدلة المخملية فيعتمد تصميمها على تموجات أقمشتها".

وبالنسبة لبدلة "البيربري" التي صنعت من قماش الستائر، يقول علي إنه حصل على القماش من لندن عبر أحد زبائنه.

ويضيف أن تكلفة البدلة الواحدة تصل إلى 300 دولار أميركي، لكنه لا يقوم ببيعها بل يدخرها لنفسه، ويتطلب الانتهاء من البدلة ما بين أسبوع وأسبوعين من العمل المستمر.