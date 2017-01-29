شاهد كيف سيطروا على نمر هرب وسط السكان في مدينة إيطالية

تسبب نمر في حالة من الذعر الشديد، بعد أن هرب من سيرك متحرك، وهام في الشوارع بصقلية في إيطاليا، كما يظهر فيديو مصاحب عن "ميل أونلاين".

ولم يصدق السكان المحليون أعينهم، وهم يرون النمر الأبيض المسمى أوسكار، جاثماً بجوار عمارة سكنية في بلدة بالقرب من باليرمو.

وقال العمدة، بييرو كابيزي، إنه اعتقد أن الأمر مجرد مزحة، عندما تم إخباره بأن هناك نمراً طليقاً في المنطقة التي يقطنها حوالي 38 ألف نسمة.

وقد انتهى الأمر باستعادة النمر للسيرك من دون أن يصاب أحد بأذى.

وقد منعت حركة المرور لساعات قليلة على طول الطريق السريع القريب إلى حين فراغ السلطات من احتواء النمر الهائل.

وقد تمت عودة الأمور لطبيعتها بعد أن أعيد القبض على النمر، إثر عملية ملاطفة قادته لدخول قفص صغير الحجم.

وسوف يظهر النمر في عرض يوم الاثنين بالسيرك. وقد صرح رئيس البلدية قائلاً إنه ليس من المعروف كيف هرب هذا النمر من السيرك.