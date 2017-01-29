فيديو قاسٍ لأم هندية تلقي بطفلها على الدرج

قامت أم بقذف طفلها ابن السنوات الثلاث أسفل درج من الإسمنت بقسوة، بعد أن فقدت أعصابها في خلاف مع أحد أقارب زوجها.

وقد كانت المرأة، واسمها سونو غوبتا، تتجادل مع عائلة زوجها بعد توتر علاقة الزوجين، التي بدأت منذ خمس سنوات.

ويظهر الفيديو المصور في الهند اللحظة الصادمة في شقة المرأة وزوجها في أحد أحياء العاصمة دلهي.

وفي البداية كانت الأم تصرخ في أحد أفراد الأسرة قبل أن ترمي بكومة من الملابس بطريقة عصبية.

ومن ثم فتحت باباً يطلّ على السلم، لتلقي بالطفل المسكين في الدرج، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وتظهر، لاحقاً، امرأة ثانية تدفع الأم بعيداً وتهرول أسفل السلم لإنقاذ الطفل. ومن حسن الحظ أن الطفل لم يتضرر.