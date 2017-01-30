جريمة غامضة.. أب يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته

وقعت جريمة غامضة بمحافظة قنا جنوب مصر، حيث قام مزارع بإطلاق الرصاص على أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته في وقت واحد فأرداهم قتلى.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا لـ"العربية.نت" إن أهالي قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، أبلغوا أجهزة الأمن بوقوع مذبحة بمنزل أحد أهالي القرية ويدعى "محمد .ص .ع"، حيث أطلق الرصاص من سلاحه الآلي على أطفاله الخمسة (صبري وقدري ولطفى وأمل وملك) وزوجته وتدعى دعاء خليفة، وشقيقته وتدعى نهى فأرداهم قتلى وفر هاربا.

وأضاف أنه على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث تم العثور على السلاح الآلي المستخدم في الحادث بجوار جثث القتلى الذين اخترق الرصاص أجسادهم بشكل مروع وامتلأت ساحة المنزل بدمائهم.

وقال إنه خلال ساعات قليلة تم القبض على القاتل، وبسؤاله عن سبب ارتكابه الجريمة أدلى بعبارات غير مفهومة، وظل يضحك بهستيريا ثم بكى وعاد مرة أخرى للضحك الهستيري.

وعقب القبض على القاتل، تجمعت أعداد غفيرة من أهالي القرية أمام مشرحة مستشفى دشنا المركزي لاستلام جثث الضحايا ودفنهم في مقابر القرية، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقات موسعة مع أهالي القرية وأقارب القاتل لفك لعز هذه الجريمة المروعة.