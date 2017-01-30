حديقة مصرية توثق لجميع الأسماك التي احتواها نهر النيل

حديقة الأسماك بالزمالك في قلب القاهرة.. هي حديقة يتجمع فيها المصريون في المناسبات والأعياد، كما أنها ملتقى للعشاق، إلا أنها في الأصل شيدت لتوثيق جميع الأسماك التي احتواها نهر النيل.

خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان يوضح لـ"العربية.نت" أن جبلاية الأسماك مسجلة كأثر بقرار وزير الثقافة رقم 860 لسنة 2010، وتقع بشارع أم كلثوم بالزمالك مساحتها 9 أفدنة، وأنشئت كطراز معماري وفني فريد عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل بواسطة أحد خبراء متنزهات باريس، وافتتحت للجمهور في نوفمبر 1902 وبها 24 حوضا للأسماك النيلية تضم 200 نوع.

ويضيف د. ريحان أن الحديقة افتتحت للمرة الثانية في 21 ابريل من العام 1983، وصممت من مادة الطين الأسوانلي والرمل الأحمر على شكل مدخل مكون من فتحتين تشبهان فتحتي الخياشيم للسمكة، خلفهما منطقة البهو التي أنشئت في المرحلة الثانية، وعلى جانبي الفتحتين توجد زعنفتان جانبيتان خلفهما الممرات الأربعة، وهذا تصميم فريد يستحق التسجيل كتراث عالمي باليونسكو.

ويشير د. ريحان إلى أن الحديقة اشتهرت بأنها ملتقى العشاق ومازالت قلوب وأسهم العشاق محفورة على جدرانها وإدارتها منفصلة تابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان التي تتبع وزارة الزراعة، ولو تم رصد خطة ترميم وتطوير وتأمين لها وتحويلها لواحة للجمال فقد يمكن تسجيلها كتراث عالمي باليونسكو.

ويتابع الخبير الأثري أنه من خلال دراسة الدكتور كرم مصطفى فإن حديقة الأسماك تحوي 32 حوضا للأسماك النيلية، و15 حوضا لأسماك الزينة، وبها 70 نوعا من الأسماك النيلية بمصر الذي يبلغ عددها 192 نوعا، ومنها سمك أبو بوز والفهقة وسمك كلب البحر وسردين ولبيس ومبروك وبياض وشال وثعبان وقشر بياض وبلطي ونيلي.

وقال إنه يتواجد بالحديقة من أسماك الزينة سمك الملاك ورمحي الذيل و الجوبي وكاردينال تترا والأوسكار والبيرانا والبريس والبلاتي والجورحي وديسكس.

وأضاف يوجد كذلك بالحديقة متحف للأسماك يضم أنواعا مختلفة للترسة البحرية المحنطة، وأنواع وأدوات الصيد المختلفة، وأنواعا من الشعب المرجانية والإسفنج، إضافة إلى 200 نوع من الأسماك المحنطة.