فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون

فازت فرنسية عمرها 24 عاماً بلقب ملكة جمال الكون في العرض، الذي استمر ثلاث ساعات في العاصمة الفلبينية مانيلا، الاثنين، والذي ركز على التنوع وتجاوز مصاعب الحياة، متفوقة بذلك على جميع المتباريات، والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم.

وفازت ملكة جمال فرنسا، إيريس ميتينير، التي تدرس جراحة الأسنان، بالنسخة الـ65 من المسابقة السنوية التي تستضيفها الفلبين للمرة الثالثة.

كما حصلت ملكة جمال هايتي، راكيل بيليسير، على لقب الوصيفة الأولى، في حين حصلت ملكة جمال كولومبيا، أندريا توفار، على لقب الوصيفة الثانية.