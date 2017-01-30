قاد سيارة مكشوفة فاكتشفت الشرطة تعاطيه المخدرات

أوقف رجل شاب كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في النمسا، بعدما لفت انتباه الشرطة لأنه كان في سيارة مكشوفة فيما الحرارة 6 درجات تحت الصفر.

ويبدو أن سائق السيارة البالغ 24 عاماً لم يكن يشعر بالبرد بتأثير من المخدرات، وهو أوضح أنه قطع مسافة 40 كيلومتراً بين لينتس وفيلز (شمالا) على ما ذكرت الشرطة الاثنين، بعدما استجوبته ليل السبت الأحد.

وأظهرت الفحوصات تناول السائق المخدرات. وتبين أيضاً أنه لا يحمل رخصة قيادة. وأوضحت الشرطة أن "الإجازة كانت قد سحبت منه منذ فترة طويلة، بسبب جنح متعلقة بالمخدرات".

وتعاني النمسا شأنها في ذلك شأن جزء كبير من أوروبا الوسطى من موجة صقيع منذ 4 أسابيع مع متوسط حرارة يتراوح بين 10 درجات تحت الصفر و2 تحت الصفر.