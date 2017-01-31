صور من كوريا الشمالية.. أعمال شاقة بوسائل بدائية

تكشف صور نادرة جديدة من كوريا الشمالية لعمال بائسين، ومعظمهم من الأطفال، وهم يزيلون الثلوج بطريقة بدائية وشاقة للغاية من الطرق المؤدية إلى منتجع التزلج الوحيد في البلاد الذي يقصده كبار المسؤولين.

ومنتجع ماسيكريونغ يبعد 3 ساعات قيادة بالسيارة من عاصمة البلاد بيونغيانغ، وهو ينافس أرقى منتجعات التزلج على مستوى العالم.

وبدا في الصور مدنيون وهم يزيلون الثلوج باستخدام معاول يدوية، في الوقت الذي تستخدم فيه شاحنات متخصصة وأملاح لإزالة الثلوج في بقاع أخرى على مستوى العالم.

وظهر في الصور رجال ونساء وأطفال دون 11 عاما وهم يرتدون ملابس شتوية ثقيلة، ويعملون في درجة حرارة دون الصفر أثناء معاناتهم مع إزالة الثلوج لتمهيد الطريق أمام النخبة الثرية في البلاد والسائحين للوصول إلى المنتجع الشهير.

وشوهدت في اللقطات مجموعات صغيرة من الجنود الذين يرتدون زيهم الرسمي وهم يشاركون في المهمة الصعبة التي يقوم بها أساسا المدنيون، بحسب شبكة NBC الأميركية التي التقطت الصور ونشرتها.

وقام العمال أيضا، إلى جانب إزالة الثلوج، بوضع الأحجار الصغيرة على الطريق للحيلولة دون انزلاق السيارات العابرة.

ويمتد المنتجع المذكور على مساحة 4000 قدم، ويضم 10 منحدرات تمكن كل هواة التزلج على اختلاف مستوياتهم من ممارسة هوايتهم.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار زعيم البلاد كيم جونج أون، المنتجع، وبثت وسائل الإعلام الرسمية صور تلك الزيارة.