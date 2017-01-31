توأم ببشرة متباينة اللون.. ما التفسير العلمي لذلك؟

برغم أنهما توأمان إلا أن كالاني وجاراني دين، وبغض النظر عن الاختلافات في المظهر الخارجي لهما، إلا أن الغريب في الأمر اختلافهما في لون البشرة، فالأولى ذات بشرة فاتحة والثانية غامقة.

والدا البنتين هما الأم ويتني ماير والأب توماس دين، من كوينسي بولاية إلينوي، وقد ولد التوأم في أبريل الماضي، لكن صورهما نشرت حديثا لأول مرة بحسب "سي ان ان".

وتقول والدتهما: "في البداية لم أصدق الأمر. لأنه نادر الحدوث، لكنه حدث مع أبنائي".

لكن ما يمكن أن يفسر الأمر أن الأب والأم من عرقين مختلفين، فماير بيضاء وتوماس أسود.

كذلك فإن التوأم هما "ثنائي الزيجوت" أي من بويضتين مختلفتين وليس نتاج انقسام بويضة، وهذا يعني أن كلا منهما له إمكانية امتلاك خواص جينية مختلفة عن الآخر مأخوذة عن الأب والأم، وبالتالي يمكن للون الجلد أن يختلف لدى الطفلين.

لكن رغم ذلك فإن هذه الظاهرة تبقى نادرة الحدوث، وفق ما صرح عالم الوراثة جيم ويلسون لـ"بي بي سي" الذي ذكر أنه للعديد من الزيجات المختلطة في بريطانيا التي يتوقع منها إنجاب توائم، فإن نسبة الاختلاف بين الاثنين في اللون تكون بمعدل واحد إلى 500.