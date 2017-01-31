ليست مزحة.. هذا ديوان شعر بمعرض القاهرة الدولي

رغم أنه يعتبر مصدرا لأمهات الكتب والتقاء المفكرين والمبدعين، إلا أن بعض الباحثين عن الشهرة يشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأي "كلام" بين دفتي كتاب للظهور والتصوير فيما يعرف بحفل التوقيع بين أصدقائهم للبحث عن متابعين على مواقع التواصل، دون رقابة من المعنيين بالثقافة أو النشر.

مواقع التواصل في مصر تحولت اليوم لساحة من الاستياء وإطلاق النكات الساخرة على ما يطلق عليه زورا وبهتانا ديوان شعر بعنوان "خمسة خصوصي" مليء بالكلمات السوقية والبذيئة، حسب وصف رواد مواقع التواصل.

الديوان من تأليف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وانتشرت صفحات منه على صفحات التواصل الاجتماعي، واعتبروه لا يرقى للأدب، وكلماته فارغة المضمون ومبتذلة، فضلا عن أن غلافه يحتوي على صورة لزجاجة مشروبات روحية.

وهاجم المغردون الديوان والمؤلف وطالبوا برفعه من المعرض، منتقدين إدارة المعرض لسماحها بعرض مثل هذه الكتب دون رقابة، خاصة أن تداولها يمثل ضررا على الشباب صغير السن والذي قد يقوم بترديد كلمات الديوان في الشارع والمنزل والجامعات فتصبح مرادفات يرددها المصريون في حواراتهم اليومية والعادية.

وانتقد المغردون دور النشر التي تسمح بطبع وترويج مثل هذه الكتب والمؤلفات، مطالبين بضرورة وجود إدارة بوزارة الثقافة لإجازة نشرها بعد مراجعة محتواها وضمان سلامته.